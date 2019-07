KrF vil ta opp Hurtigruten-seilaser med Røe Isaksen

Lokale notiser

Sakens kjerne er to seilaser til Svalbard, der Hurtigruten får seile under NIS (norsk internasjonalt skipsregister). NIS har ikke krav om at mannskapet på skipene har norske lønns- og arbeidsvilkår, i motsetning til det ordinære norske skipsregisteret.

Skipene skal ikke legge til kai i utenlandske havner, men de får allikevel bruke internasjonale lønns- og arbeidsvilkår på deler av turen. Røe Isaksen sa forrige uke til FriFagbevegelse at rederiet betaler norske lønninger til mannskapet om bord når skipet seiler langs norskekysten. Sjøfartsdirektoratet har fastslått at et lignende seilas i fjor brøt med regelverket.

Hurtigruten skal ha hatt planer om å flagge ut seilasene, har flere kilder opplyst til FriFagbevegelse.

– Jeg liker det svært dårlig at et selskap som utfører oppdrag på vegne av den norske stat, bruker utflagging som et pressmiddel, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten, som også er næringspolitisk talsmann for KrF, til nettstedet.

– Jeg kommer til å ta opp denne saken på vegne av KrF så man lander en langsiktig løsning som rederiet kan leve med, samtidig som vi sikrer arbeidsplassene og norske lønns- og arbeidsvilkår i den grad det er mulig, sier Reiten videre.

Hurtigruten har imidlertid ikke ønsket å svare på om de hadde planlagt utflagging.

Sjømannsforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund har gått med på kompromisset, men Det norske maskinistforbund er ikke enige.

(©NTB)