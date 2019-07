Vil forby turister å ta fisk ut av landet

Lokale notiser

Det skriver Vestvågøy Fiskarlag i et vedtak gjengitt på Fiskeribladet. Fiskarlaget i Lofoten uttrykker stor bekymring over utviklingen i turistfiskenæringa, og stiller spørsmål ved omfanget dette er i ferd med å få.

Turistfiskere har i dag mulighet til å ta med 20 kilo fisk over landegrensa, og de store mengdene smuglerfisk som hittil i år er beslaglagt vitner om "all time high" for denne kriminelle aktiviteten.

Per 30. juni i år hadde tollerne i tollregion Nord-Norge, som omfatter Troms og Finnmark, beslaglagt 6431 kilo fiskefilet ved grenseovergangene. Det er en økning på 83,80 prosent fra i fjor, da det totale beslaget var på 3499 kilo skriver Fiskeribladet.

– Årsmøtet er av den oppfatning at det er fritt fram for å starte en turistfiske-bedrift, uten noen begrensninger. Og når en ser hvor mange båter enkelte bedrifter har til utleie, så er det rene industrien med tilrettelagt filetanlegg og innfrysning, heter det i vedtaket fra fiskarlaget i Vestvågøy.