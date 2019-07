Lokale notiser

Anicura Sortland opplyser om dette på Facebook.

– Mandag mistet vi vår kjære kollega Rune Mikalsen. Det er en stor sorg og et enormt savn for oss som har hatt Rune som nær kollega og venn over lang tid. Vi går alle en tung tid i møte, men vi ønsker alle våre kunder velkommen tilbake når vi åpner igjen torsdag 18. juli, skriver Anicura Sortland.

Bisettelsen er onsdag 24. juli og i den forbindelse holder klinikken stengt.