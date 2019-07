Sommertabbe kan koste dyrt

Lokale notiser

Mange av oss er raske til å logge oss på når vi endelig finner et trådløst nettverk i utlandet, men ifølge forsikringsselskapet Frende bør vi heller styre unna. Det skriver de i en pressemelding.

Fordi det er lettere å hacke et trådløst nett enn et mobilnett bør du altså heller holde deg til mobilnettet ditt i utlandet, men ifølge en undersøkelse utført av YouGov for forsikringsselskapet bruker halvparten av oss usikre nettverk i utlandet.

Særlig bør du unngå wifi som ikke krever passord. I tillegg til at et trådløst nettverk gjør det lettere for andre å se ditt brukernavn og passord, kan du risikere å logge deg på et falskt nettverk.

– En bedrager kan i tillegg sette opp falske wifi-nettverk som de eksempelvis kaller «Gardermoen_fri_wifi» i håp om at uvitende skal logge seg på. Slik får de full tilgang til alt du skriver, sier Rikard af Sandeberg i Sikkerhetsekspertene cxLoyalty i pressemeldingen.

Forsikringsselskapet råder også til å unngå helt å bruke bankID når du er pålogget et wifi-nettverk på ferieturen, samt å unngå forgrunnsvinduer, samt notifikasjoner som ber deg om å oppdatere personlig informasjon.