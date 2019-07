Vil sikre sjømateksporten til Storbritannia

Lokale notiser

At Storbritannia nå har fått ny statsminister, endrer ikke norske myndigheters tilnærming til brexit.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Tirsdag ble Boris Johnson valgt til ny partileder i Det konservative partiet, og tiltrådte onsdag som ny statsminister i Storbritannia.

– Ny statsminister i Storbritannia endrer ikke vår tilnærming til brexit, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Inngikk avtale i vår

Siden britene stemte for å melde seg ut av EU i 2016, har norske myndigheter arbeidet for å ivareta norske interesser, samt for at næringslivet skal få så gode som mulige vilkår i forbindelse med utmeldelsen.

– I april i år fikk vi på plass en avtale om handel med varer i tilfelle «hard brexit», det vil si at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen Norge inngikk i vår sikrer at vilkårene for sjømathandelen til Storbritannia fortsetter som i dag, inntil en permanent avtale er på plass. Vi er godt forberedt, sier Nesvik.

Viktig marked

Et av de aller viktigste markedene for norsk sjømat er Storbritannia. I fjor ble det eksportert sjømat for over seks milliarder kroner til landet fra Norge.

– Vi kan ikke påvirke avtalen mellom Storbritannia og EU, men det er klart at alle land har interesse av at det ikke skal oppstå kaos som følge av en hard brexit. Vi følger situasjonen nøye og fortsetter å arbeide for et godt og forutsigbart overgangsregime for norsk sjømat, sier fiskeriministeren.