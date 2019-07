Lokale notiser

Straumbygg AS ble etablert i 2010 og har helt fram til 2017 utelukket hatt positive regnskapstall å vise til. I 2017 fikk selskapet derimot et par tusen kroner i negativt resultat før skatt, et beløp som utviklet seg til 75 000 kroner i negativ retning i fjor.

Selskapet opplevde et fall i inntektene fra 15 millioner i 2017 til 13,3 millioner kroner i fjor. Straumbygg AS har likevel bokførte eiendeler til en verdi av 7,3 millioner kroner og har total gjeld på 5,1 millioner kroner.