Svakt år for Øksnes Leirsted

Lokale notiser

Med stabil inntekt for leirstedet de to siste årene på vel 1,2 millioner kroner, var det lønnsposten som i fjor gjorde at sluttresultatet ble lavt. 816 000 kroner i lønnsutgifter fordelt på 1,5 årsverk ble fasiten for 2018.

Øksnes Leirsted står videre bokført med eiendeler til en verdi på nesten to millioner og har en samlet gjeld på vel 1,6 millioner.

Leirstedet har følgende eiere:

- Øksnes kommune 62,5 prosent andel

- Vesterålen Turlag 12,5 prosent andel

- Øksnes Historielag 6,3 prosent andel

- Øksnes Sokn 6,3 prosent andel

- Fiskarkvinnelaget Tendringen 3,1 prosent andel

- IL Morild 3,1 prosent andel

- Kristent Fellesskap Vesterålen 3,1 prosent andel

- Øksnes Kystlag 3,1 prosent andel