20-årsjubileum for samisk festival

Lokale notiser

I år arrangeres den samiske festivalen Márkomeannu på Gállogietti i Evenes for 20. gang.

Festivalleder Aili Guttorm gleder seg til festivalstart.

– Vi har et spennende program i år som er et jubileum verdig. Jeg gleder meg stort og tror dette kommer til å bli utrolig bra, sier Guttorm i en pressemelding.

Blant de musikalske høydepunktene finner vi Mari Boine. Artisten har vunnet flere Spellemannspriser og var en av artistene som sto på scenen første gang Márkomeannu-festivalen ble arrangert i 1999.

– Om ikke hun er grunn nok i seg selv til å besøke årets festival, er Kevin Boine, Isák, Ailu Valle, Katarina Barruk, Ánnásuolo og Yarsem Galkin andre kjente navn på plakaten, sier Guttorm.

Variert program

Under årets festival vil det være stor spennvidde i musikken. Musikken spenner fra rap på kildinsamisk til jazz ispedd samiske tekster og hitlåter kjent fra radio. Ailu Valle, som går for å være en av Sápmis ypperste rappere, vil presentere sin nyeste plate under årets Márkomeannu.

Festivalsjefen sier at Guttorm Márkomeannu ikke bare handler om musikk. I 2017 kunne publikum for første gang smake på en ekte kildinsamisk matrett.

– I år vil kildin- og markasamer lære av hverandres tradisjoner, og presentere en matrett bestående av ingredienser fra både russisk og norsk side av Sápmi.

På festivalen i år åpner dessuten en ny språkarena: En lavvo, hvor det kun er lov å snakke samisk.

– Her kan du høre de forskjellige dialektene som snakkes i Sápmi, sier Guttorm.