Nordlandsbanen stengt hele helga

Lokale notiser

Statens vegvesen hadde opprinnelig planer om å stenge E6 fredag ettermiddag for oppryddingsarbeid, men dette blir nå utsatt til neste uke.

Bane Nor har sendt eksperter til Namsskogan for å finne ut når Nordlandsbanen kan åpne igjen etter at skinnegangen ble revet opp i ulykken. Banen blir i alle fall stengt mellom Namsskogan og Majavatn i helga, og kan muligens åpnes igjen mandag, opplyser selskapet.

Bane Nor fikk melding om at et godstog hadde sporet av på Nordlandsbanen mellom Namsskogan i Trøndelag og Majavatn i Nordland klokka 17.40 torsdag. E6 går like ved, og veien var stengt i nesten tre timer torsdag. Flere beboere i området ble evakuert på grunn av fare for eksplosjon.