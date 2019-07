Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane

Lokale notiser

Det viser en undersøkelse gjort av InFact for avisa Nordlys. Aller størst oppslutning om jernbaneutbyggingen er det i Troms. 83 prosent av respondentene her ønsker tog. Også i Nordland og Finnmark er oppslutningen høy og på henholdsvis 72,7 og 71,1 prosent.

I kostnadsanslaget står det at banen vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom, med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Flere har vært kritiske til utredningen, som har høringsfrist 1. oktober.

«En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO 2 -utslipp og færre trafikkulykker», skriver Jernbaneverket i sin oppsummering av rapporten.

Rundt halvparten av strekningen skal gå i tunnel, avhengig av hvilken modell man velger.

Professor Kjell Arne Røvik i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT) mener at oppslutningen om jernbaneutbyggingen begynner å ligne et folkekrav.

– Det er meget interessante data, som trolig også kan få politisk betydning, sier Røvik til Nordlys.

InFact har i undersøkelsen spurt 1.824 respondenter fordelt på Norges tre nordligste fylker.