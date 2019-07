Økning i båtskader og mange går på grunn

Lokale notiser

Lite erfaring med kart og navigering er blant årsakene til at mange går på grunn. Foto: Kerstin Riemer

– Antallet båtsskader økte med 24 prosent i fjor, og fellesferien ligger rundt 50 prosent høyere enn normalen for året, forteller fagansvarlig på båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen. Tallene kommer fra skadestatistikken til Finans Norge.

Det er mye skrogskader og motorskader som er dominerende.

– Folk går på grunn eller kjører på flytende gjenstander, sier Jan Nordstrøm som er teknisk rådgiver hos skadeoppgjørsselskapet Van Ameyde.

Går på grunn

– Mange kjører bare på, fordi det er mer vann enn land på sjøen. Vi ser stadig flere grunnstøtinger. Det er mange skjær langs norskekysten og all grunn til å kjøre oppmerksomt og ansvarlig, sier Gaulen i Frende.

Statens Kartverk anslår at det kan være 35.000 uoppdagede grunner i norske farvann.

– Skjær som er dårlig merket, eller ikke merket i det hele tatt, er spesielt farlige, sier Gaulen.

På båter mellom 15 og 25 fot, eller «hyttebåter» som de ofte blir kalt, er det stort sett snakk om skader på propeller og undervannshus.

Manglende opplæring

– Ut fra de mange skadesakene vi håndterer er det mye som tyder på at lite erfaring med kart og navigering er blant årsakene til økningen, sier Nordstrøm.

– Vi har fått mange nye båteiere, som ikke er vokst opp med båt. Jeg vil anbefale at de tar den nødvendige opplæringen jo før, jo heller, sier Gaulen. I trangere farvann, der uhell og grunnstøtinger gjerne skjer holder det ikke med kartplotteren. Her bør du også kunne bruke papirkart.

Dyre skader

Totalt utbetalte forsikringsbransjen over 540 millioner kroner etter skader på fritidsbåt i fjor. Det er en økning på 22 prosent i antall og 19 prosent i erstatning de siste to årene, viser tall fra Finans Norge.

Båtsommeren i fjor var fantastisk, og mange dro på lengre turer i mer ukjente farvann.

– Det er viktig å ha med seg nødvendig verktøy. Og før en langtur bør du ha hatt service på motoren, slik at du får skiftet utslitte deler, diverse filter og slangeklemmer før du skal på langtur. Ta en sjekk av tilstanden på slangene og skroggjennomføringer om bord, og sjekk for all del at du har nok drivstoff til turen, sier Edmond Wold Gaulen i Frende.

Dette nummeret må du huske

– Ha også i bakhodet hvem du skal ringe til ved problemer eller nødsituasjoner, sier Jan Nordstrøm i Van Ameyde. Hvis uhellet virkelig er ute eller det står om liv, ringer du politiet på 112, til lands eller til vanns.

Nyttig er også Redningsselskapets servicenummer 02016. Der treffer du kompetente servicefolk, med operativ erfaring, som kan hjelpe med små og store problemer i forbindelse med båtturen, før du trenger hjelp fra en av de 50 redningsskøytene.

Syv personer druknet fra fritidsbåt første halvår i år, ifølge tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har totalt 45 mennesker druknet. Det er femten færre enn i fjor for samme periode.