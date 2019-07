Filmet under dødsulykke: – Respektløst, sier politiet

Lokale notiser

Fredag frontkolliderte en lastebil og en personbil i Kirunafjellene. To menn i personbilen omkom, mens lastebilsjåføren ble lettere skadet. Ulykka skjedde på E10 like nord for Kaisevarre i nærheten av Abisko.

Nå reagererer politiet i nordre Lappland på hvordan flere forbipasserende opptrådte i forbindelse med ulykka.

På Facebook-sida til Polisen norra Lappland skriver befal Emil Kågström at han ikke selv var tilstede på ulykkesplassen, men ifølge Kågström ble hans kolleger som var der, ille berørt over hvordan forbipasserende oppførte seg.

Kågström skriver at privatpersoner stanset og forsøkte å ta seg fram — dog ikke for å hjelpe til, men for å forsøke å filme og fotografere med sine mobiltelefoner.

– Personer forsøkte å ta seg så nær ulykkesplassen som mulig og til og med klatre på høyder for å se bedre. Da trafikken begynte å slippes fram, var det flere personer som holdt opp sine mobiltelefoner og filmet samtidig som de kjørte forbi, skriver Emil Kågström på Facebook-sida.

– Enormt respektløst

Kågström er klar på hva han mener om oppførselen:

– Dette er enormt respektløst og upassende. Det er dypt krenkende både mot offer og pårørende, skriver han.

– Hvordan hadde dere selv ønsket at andre skulle opptre hvis dette hadde gjeldt dere selv eller deres nærmeste? spør Kågström.

– Et betydelig problem

Ifølge Kågström er privatpersoner som fotograferer og filmer ulykker blitt et betydelig problem for politiet, redningstjenesten og ambulansetjenesten.

– Filmingen og fotograferingen kan i ytterste konsekvens forverre arbeidet for oss på ulykkesplasser. Det kan hindre redningsarbeidet , både ved at man fysisk står i veien, og det kan føre til at personalet på plassen blir forstyrret. Dette er en oppførsel som er meg fullstendig ubegripelig, skriver Emil Kågström som har følgende oppfordring:

– I stedet for å ta opp og vise din mobiltelefon ved en ulykke — vis heller empati, hensynsfullhet og respekt.