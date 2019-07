– SV krever fremdrift for Nord-Norgebanen

Lokale notiser

1. juli kom utredningen fra Jernbanedirektoratet som viser at en videreføring av jernbanen fra Fauske via Narvik til Tromsø vil koste 113 milliarder. I Nord-Norge har debatten rast, og lokale representanter fra en rekke partier har ytret seg positivt til banen. Fra Stortinget har det imidlertid vært stille. SV mener det er på tide å gå fra ord til handling:

– SV har programfestet å bygge Nord-Norgebanen. Vi er sikre på at ringvirkninger for landsdelen, færre vogntog på veiene, og kutt i klimagassutslipp gjør banen vel verdt det, sier Mona Fagerås, stortingsrepresentant fra Nordland. Hun fortsetter:

– For å få fremdrift mener derfor vi at denne utredningen må følges opp med en Konseptvalgutredning slik at vi kan kvalitetssikre trasévalg, budsjett og klimaeffekt før vi legger Nord-Norgebanen inn i NTP.

Jernbanedirektoratets utredning konkluderte med at Nord-Norgebanen ikke var samfunnsøkonomisk lønnsom, noe Fagerås mener ikke kan være avgjørende:

– Nei, de som følger norsk samferdselspolitikk vet at det er ganske få prosjekter som viser seg å være lønnsomme. Vi bygger veier, bruer og jernbane av nasjonal interesse, og for å få ringvirkninger. Nord-Norge vil selvsagt få enorm effekt av en jernbane uansett.

Fagerås er glad for det store engasjementet i nord.

– Det er fantastisk å se at en sak som SV har kjempet for så lenge er noe folk er opptatt av! SV mener det er på høy tid at også de andre partiene kommer på banen og klargjør hva de egentlig mener. Vil de at nordlendingene skal kunne ta tog, eller ikke? Spørsmålet er ganske enkelt, og svaret burde komme før valget!