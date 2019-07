Arrangerer «NaustDagan» i Sigerfjord

Lokale notiser

Arrangementet går av stabelen for aller første gang 10. august.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått med Sigerfjord Vel på dette. Det blir første gang vi gjør et slikt arrangement, så det blir spennende, sier eier av Naustet, Marius Enoksen.

Sigerfjord Vel skal ha ansvaret for uteaktivitetene, som blir fiskekonkurranse for barn og havfiskekonkurranse for voksne. Det blir premiering, vandrepokal og ikke minst premiering av «styggeste fisk».

I løpet av NaustDagan blir det marked, åpen cafe og quiz. Lørdagen avsluttes med plattdans og fest der Duo dynamic, bestående av Remi Kristiansen og Anne Berit Andersen, spiller opp til dans.