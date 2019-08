Fraråder hytteeier å oppholde seg på eiendommen etter ras

Lokale notiser

Det er en fritidsbolig ved ett av vannene i Blokken, der eieren er blitt kontaltet av kommunen, både via telefon og epost.

– Sortland kommune er kjent med at det har rast ut steinblokker fra fjellet ovenfor deres hytte og det er derfor ikke tilrådelig at noen oppholder seg på eiendommen før nærmere avklaringer er gjort, skriver plan - og bygningsavdelingen.

– Kommunen er også kjent med at det er satt i gang byggearbeider på eiendommen og skriftlig tilbakemelding på dette arbeidet, og hva det består i må meddeles kommunen snarest mulig. Dette med bakgrunn i om det er blitt gjennomført søknadspliktige byggearbeider eller ikke på eiendommen, skriver Sortland kommune.

Hytteeieren har svart til kommunen at byggesøknad er sendt, for oppføring av hytte på tomt der ei gammel hytte tidligere har stått. Han opplyser til kommunen at raset er gått i ei renne sør for hytta i en bekkedal. Ved befaring i lia, helt opp til over der raset har gått ses ingen løse blokker som kan forflytte seg på kort sikt, skriver hytteeieren som tilføyer at han ikke er øvet i rasvurdering.

– Konklusjonen ble at hytta, nybygget eller gammel ikke vil endre forutsetning for beitende dyr, eller øke risikoen for ras. Om ras-eksperter mener her ikke vil gå ras i fremtiden, ser vi derfor ikke denne byggeendringen som problematisk, skriver han i et svarbrev.