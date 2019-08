Her er de mest vanlige uvanlige fiskeslagene i norske farvann

Lokale notiser

De siste årene er St. Petersfisk blitt en vanlig fisk i våre farvann. Arten er faktisk blitt så vanlig at tallet på meldinger til Havforskningsinstituttet har blitt redusert, fordi folk kjenner så godt til den.

Likevel blir den stadig rapportert inn av fiskerne i kystfiskeflåten, og den kommer også inn i fangststatistikken.

Ifølge havforsker Otte Bjelland blir St. Petersfisk jevnlig tatt som bifangst langs kysten, og folk er nå blitt klare over at det er en god matfisk. Havforskningsinstituttet har også fått inn observasjoner av yngel, noe som kan tolkes som at arten er reproduserende i våre farvann.

Sverdfisk

De siste 20 årene har tallet på sverdfisk økt kraftig langs norskekysten. Hovedårsaken til at de er å se i Norge er klimaendringene. Forsker ved Havforskningsinstituttet, Svein Sundby har tidligere uttalt at dyet er ikke høyere temperaturer i seg selv som gjør at sverdfisken kommer nordover, men at den økende temperaturen i havet har ført til større mengder pelagisk fisk, som for eksempel kolmule og makrell. Disse er blant sverdfiskens favoritter på matseddelen. I tillegg gjør de varme temperaturene i havet det lettere for den spesielle jegeren å oppholde seg her, skriver Havforskningsinstituttet (HI).

Månefisk

Månefisken er mest vanlig i sørlige farvatn, men det er blitt gjort flere og flere observasjoner av arten i Norge de siste årene. Verdens nordligste observasjon av månefisk er faktisk gjort i Norge.

Ifølge forsker ved HI, Knut Korsbrekke finnes månefisken mest av i Atlanterhavet. I norske avisoppslag er det oftest rapportert om funn av døde månefisk med mange sår på ryggen, noe som kan tyde på at de er blitt truffet av båtpropeller.

Sjølv om sjansene er større for at du vinner i lotto, kan det hende at makrellstørja biter på kroken. Makrellstørja – eller tunfisk – er den mest ikoniske fiskearten på den blå planeten vår. Den er også verdt si vekt i gull på den internasjonale fiskemarknaden. Størja kan svømme 70 kilometer i timen, krysse Atlanterhavet på 50 dagar og dykke ned til 1000 meters djup. Det er ikke rart den blir kalla havets formel-1-fisk.