Nye infoskilt på plass i Andøy

Lokale notiser

Spleiselaget består av Andøy Kommune/Samskap, Andøy Næringsforening, reiselivsaktører i Andøy, Andøy Reiseliv, Visit Vesterålen og God Strek, som har stått for designet.

– I denne spleisen inngår trykk av nye infoskilt (som består av tre store skilt og 10 bygdeskilt), og å sette opp og montere skiltene. Samskap har gitt tilskudd, Andøy Næringsforening har satt opp og montert skiltene og Andøy Kommune sto for kostnadene rundt dette. Visit Vesterålen har dekket kostnadene med design av de store skiltene. Hvert tettsted i Andøy har nå hver sitt infoskilt med kart. Visit Vesterålen ønsker at hver kommune får lik mal på de store infoskiltene til kommunene og håper at det er mulig å få til innen neste sommersesong, heter det i ei pressemelding fra Vesterålen regionråd.