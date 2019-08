8 av 10 sjefer krever videregående

Hvordan styrke mulighetene dine?

Hvis du mangler videregående utdanning, er det heldigvis mange ting du kan gjøre for å styrke kompetansen din og mulighetene dine for å bli værende i arbeidslivet. Først og fremst er det lurt å skaffe dokumentasjon på all kompetanse, jobberfaring og praksis. Dette kan for eksempel gjøres ved realkompetansevurdering. Er du over 25 år og har fem års arbeidserfaring, kan du bli realkompetansevurdert.



– De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Her kan du finne ut hvordan du kan bruke egenskaper, interesser og kompetansen din til å finne en spennende jobb. Du får også hjelp til å kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.



– Grunnskole alene er lite etterspurt, men behovet for folk med fagbrev øker stadig blant norske virksomheter. Sjekk om du kan være en kandidat for å ta fagbrev, det finnes flere ulike ordninger for dette, blant annet som praksiskandidat og fagbrev på jobben, sier Lund.

Fakta:

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Per i dag er det tre veier til fagbrev for voksne. Du kan ta fag- eller svennebrev som lærling med et løp som likner ungdomsløpet, men med avkorting for voksne med dokumentert realkompetanse. Du kan også ta fagbrev som praksiskandidat. Dette er en privatistordning for voksne med minimum 5 års heltids, dokumentert praksis. Et alternativ for unge med lite utdanning og arbeidserfaring, er fagbrev på jobben. Der trenger man ett års «allsidig praksis». Så blir du fulgt opp med realkompetansevurdering og individuell opplæring på arbeidsplassen for å dekke læringsmål som ikke er oppfylt.