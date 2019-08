Flere Hadselværinger har tidligstemt

Lokale notiser

– Jeg har ikke vært med på at vi har fått inn så mange tidligstemmer, sier valgansvarlig i Hadsel kommune, Gerd Emilie Hanssen i en pressemelding fra kommunen.

Det ble for første gang åpnet for tidligstemming fra 1. juli i 2009. Dette er et tilbud der innbyggerne etter avtale kan komme og levere sin stemme før forhåndsstemmingen starter.

For Hadsel kommunes del har det vært en mye større pågang i år enn tidligere år.

– Jeg har ikke vært med på at vi har fått inn så mange tidligstemmer. Det kom bare noen få ved forrige valg, mens det så langt har kommet inn over 20, sa Hanssen etter en opptelling torsdag denne uken.

Fra mandag av kan man forhåndsstemme.