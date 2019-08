Arctic Race of Norway: Spurtseier til van der Poel på første etappe

Lokale notiser

Det nederlandske stjerneskuddet som sykler for Corendon-Circus har ikke deltatt i et landeveisritt siden han vant vårklassikeren Amster Gold Race i april. Før start sa han var usikker på formen men at han håpet på en etappeseier i løpet av rittet. Da spurten gikk på første etappe viste han imidlertid hvorfor han omtales som den nye Peter Sagan, og kunne strekke den ene armen i været allerede før han passerte mållinjen i Leknes i Lofoten.

- Måtte gamble

Cummings fra Dimension Data gikk i brudd 6,5 kilometer før mål, og det så lenge ut til at det skulle holde helt inn, men 50 meter før mål ble han tatt igjen, og derifrsa og inn handlet alt om van der Poel. En fornøyd etappevinner sa han trodde det ville bli tøft å hente inn Cummings siden han ikke hadde med noen lagkamerater i feltet.

– Jeg måtte gamble på at de andre gjorde jobben med å hente inn Cummings, og lyktes med det, sa van der Poel.

Hoelgaard på 5. plass sammenlagt

Beste nordmann ble Marcus Hoelgaard (Uno X Development Team) som kom inn på 8. plass. I fjor ble det andreplass sammenlagt på Hoelgaard i Arctic Race of Norway. Også i år sikter han mot toppen, og ligger på 5. plass i sammedraget etter den første etappen. Han var fornøyd med første etappe, selv om han ikke var helt fornøyd med avslutningen.

– Jeg ble liggende litt innesperret da spurten gikk. Det var synd for jeg følte at jeg hadde gode bein, sa Hoelgaard etter målgang.

Resultater Arctic Race of Norway første etappe:

1. Mathieu van der Poel (COC) 3:45,14

2. Danny van Poppel (TJV) +00

3. Andrea Pasqualon (WGG) +00

Resultat Atctic Race of Norway sammenlagt etter 1. etappe:

1. Mathieu van der Poel 3:45.04

2. Aleksey Lutsenko +03

3. Danny van Poppel +04