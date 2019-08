Nordlendingene velger oftest sukkerfri brus

Lokale notiser

I våre to nordligste fylker går henholdsvis 64 og 67 prosent av befolkningen for sukkerfritt ofte eller alltid når de kjøper brus.

Norge er et av de få landene i verden hvor en sukkerfri brusvariant er den mest solgte brusen. Det er imidlertid en internasjonal trend at stadig flere går for det sunneste brusalternativet. I så måte leder to av våre nordligste fylker an i denne utviklingen.

Mens landsgjennomsnittet er på 53 prosent, er det tredje fylket i nord, Troms, også blant de fylkene hvor befolkningen ofte eller alltid kjøper sukkerfri brus. Her sier hele 58 prosent at de gjør dette.

De som sjeldnest velger sukkerfritt, er innbyggerne i Møre og Romsdal. Her er den tilsvarende andelen 36 prosent.

Øl topper listen med 27 prosent, mens vann kommer på tredjeplass (20 %). Det gjør Nordland til det fylket i Norge hvor vann er mest populært som sommerdrikk på uterestaurant.