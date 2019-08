Lokale notiser

VOL fikk tidligere i ettermiddag melding om at det var full stans i trafikken gjennom Sløverfjordtunnelen i Hadsel kommune.

Politiet bekrefter dette, og opplyser at det skyldes et lynnedslag i tunnelen som igjen har slått ut all strøm.

Vegtrafikksentralen melder nå at veien er åpnet.