Lokale notiser

Etter at VOL meldte om at store deler av sør-Andøy i kveld har vært fri for strøm, er nå feilen utbedret og strømmen er kommet tilbake.

Det er flere plasser i regionen som har hatt problemer med strømmen i ettermiddag og kveld, etter flere lynnedslag i Vesterålen.