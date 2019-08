Frp vil liberalisere reglene for oppkjøring

Lokale notiser

Mandag er det skolestart for mange elever på videregående skole. Nytt av året er at elever ikke får fravær for glattkjøring og de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

– Det neste nå må være å redusere ventetidene for dem som skal ta oppkjøring, sier lederen av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), til NTB.

Han ønsker derfor at ansvaret som i dag ligger hos trafikkstasjonene under Statens vegvesen, bør overføres til private, eksempelvis kjøreskoler, som kan ordne med førerprøven seg imellom, og være sensor for hverandres elever.

Får kritikk

Men Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund tror ikke det er noen god løsning å la konkurrerende trafikkskoler gjennomføre oppkjøringer for hverandres elever. ATL-direktør Torgeir Abusdal frykter forslaget vil kunne skape «interessekonflikter og usunne bindinger».

– Det vil være uheldig om man på et sted med to trafikkskoler, hvor man konkurrerer om elevene, skal være sensor for hverandres elever. Jeg tror ikke elevene eller skolene vil komme godt ut av en slik løsning, og derfor er vi skeptiske til forslaget, sier han.

Abusdal ønsker imidlertid velkommen initiativer for å få ned ventetiden. Han er også positiv til å få vurdert om førerprøven også kan tas hos private aktører.

Vil utfordre EU-direktiv

Regelverket i dag er underlagt et EU-direktiv som bør utfordres, mener Frp.

– Det er ingen grunn til at staten skal være de eneste som kan godkjenne førerkort. Vi har gode løsninger på dette allerede i dag om man tar opplæring for eksempel for båt, truck eller kran, sier partiets transportpolitiske talsperson Morten Stordalen.

– Hvis vi liberaliserer regelverket og åpner opp for at flere kan bli sensorer, vil det redusere ventetidene, og man vil slippe å måtte reise til en trafikkstasjon for å ta oppkjøring, legger han til.

Stordalen minner om at mange påføres ekstra kostnader fordi de må ta flere kjøretimer i påvente av time for oppkjøring.

Førerprøven gir fravær

Fraværsgrensen har ført til at fraværet i videregående skole har gått kraftig ned. Ordningen skal evalueres i høst.

De delene av trafikkopplæringen som det nå gis dokumentert fravær for, er et fire timers sikkerhetskurs på bane (trinn tre), samt del to og tre (totalt 9 timer) av sikkerhetskurs på vei (trinn fire).

Det betyr at verken obligatorisk trafikalt grunnkurs, totalt 17 timer, eller den teoretiske og praktiske førerprøven gir dokumentert fravær.

Abusdal i ATL mener det er uforståelig at den praktiske førerprøven ikke kvalifiserer til dokumentert fravær.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) bekreftet tidligere i år at det fortsatt er slik at elever må regne med å bruke fritimer, ferie og andre tidspunkter utenom skoletid til trafikkopplæring.

Endringene trådte i kraft 1. august i år.

