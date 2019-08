Politireformen: «Vi har lurt publikum»

Lokale notiser

– Vi har sett ute at dette ikke er en nærpolitireform. Vi har lurt publikum. Vi er for lite folk ute i det ytterste leddet, sier ordførerkandidat Mette Varem til NTB.

Hun inviterte Støre på lunsj hjemme på sitt eget kjøkken i Korgen i Nordland under partilederens besøk på Helgeland tirsdag.

Ap støttet politireformen i 2015, men nylig varslet Støre at han ikke lenger kan stille seg bak den. Grunnen er ifølge partilederen at regjeringen har sviktet i gjennomføringen av reformen.

– Stor frustrasjon

Varem har 30 års fartstid i politiet, mange av dem ute i felt. I dag jobber hun i Nordland politidistrikt med ansvar for politistudenter som er ute i praksis. Mandag tok hun imot nye kull med studenter.

Politiveteranen understreker at politiet har blitt bedre på mange områder og nevner store og vanskelige sedelighetssaker i Nordland som eksempel. Men samtidig må ressursene tas fra et sted, fremholder hun.

– Nå jobber jeg ikke ute, men jeg ser dette hver dag. Frustrasjonen er stor til tider. Folk løper fra det ene til det andre, og de må løpe videre før de føler de har gjort en god nok jobb, sier hun.

«Samfunnsoppdraget lider»

Ap begrunner sin snuoperasjon med at reformen er underfinansiert, og at politiets brede samfunnsoppdrag derfor lider.

Kapasiteten er sprengt, og bemanningen er for svak flere steder, mener partiet, som satte av 410 millioner mer enn regjeringen til politiet i sitt alternative budsjett for 2019. 340 millioner skulle gå til politidistriktene.

Også et besøk til Ap-bastionen Vefsn rett sør for Hemnes sto på Støres program tirsdag.

– Politireformen har vært en nedtur for Vefsn og Mosjøen. Det viktige er at folk føler trygghet. Jeg tror mange føler at den er svekket etter reformen, sier Jann-Arne Løvdahl til NTB.

Han har vært Aps ordfører i kommunen siden 2001.

Har skapt Sp-vekst

Politireformen har i lang tid møtt kritikk. Reformen regnes dessuten som en viktig årsak til at oppslutningen om Senterpartiet har økt kraftig før kommunevalget 9. september. Det gjelder også i Nordland og Nord-Norge, hvor Sp på flere målinger nå er større enn Ap.

– Vi trengte en reform, og etter 30 år i politiet ser jeg som politi og politiker at vi må utvikle oss. Men hvor går vi? Skal vi bare bli gode på de store sakene? Være bare på nett? Jeg tror ikke vi klarer å opprettholde tilliten hos publikum hvis vi bare har tanke for det, sier Varem.

– Dette er ikke en nærpolitireform, det er en sparereform. Men vi får ikke spart noen ting, vi bruker like mye penger. Så skal vi prøve å gjøre enda mer, for de samme pengene. Men det klarer vi ikke på en god måte, sier hun.

Mens Støre reiser videre på sin valgturné i Nord-Norge denne uken, skal Varem som fersk ordførerkandidat gjøre alt hun kan for å ta makten fra Høyre i Hemnes.