Politiet på Snap under Fæsterålen

Lokale notiser

– Ser du noe eller opplever du noe på festivalen som politiet burde vite om så kan du sende oss en Snap, forteller Morten Engen Jacobsen ved Sortland lensmannskontor i en pressemelding.

Politiet kommer til å være fysisk tilstede på Fæsterålen med mannskaper som vil jobbe for å ivareta publikums trygghet. Nytt i år er – Snapchat er for tiden en mye brukt kommunikasjonskanal og det er lav terskel for å melde fra der. Vi er veldig glade for at vi under Fæsterålen får muligheten til å møte publikum også på denne måten, sier Engen Jacobsen.

Politiet håper at man med tips direkte fra publikum vil kunne komme raskere til der det eventuelt skjer noe. Politiets Snapchat vil være bemannet i festivalens åpningstid.

– Vi har gode erfaringer med snapkonto på Parkenfestivalen og Oppturfestivalen i Bodø og har derfor stor tro på at også publikumet – Men husk på at dersom du er i nød så er det politiets nødnummer – 112 som gjelder, avslutter Engen Jacobsen.

Slik følger du politiet på Snap

• Du må ha en Snap-konto på mobilen din

• Søk opp "PolitiFesteral" eller ta bilde av Snap-koden vår.