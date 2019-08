Tok imot rekordkull ved Nord universitet Vesterålen

Lokale notiser

– Det er veldig gledelig at så mange ønsker å studere hos oss. Dette viser at det er et stort behov for samlingsbaserte utdanninger. Studentene kommer både fra vår region, men også fra landet for øvrig. Vi har dyktige faglige og administrative ansatte som gjør en solid jobb for å lose studentene gjennom studiene. Vi gleder oss til å følge også dette kullet gjennom sin utdanning, sier studiestedsleder Barbro Fjellheim Holm i en pressemelding.

Under den formelle åpningen av studieåret ble de nye studentene hilst spesielt velkomne av prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk, hadselordfører Siv Dagny Aasvik og studentleder ved Nord universitet, Emilie Johanne Johansen. Seansen ble ledet av høyskolelærer Hanne-Vibeke Jensen.