Blir enklere å utvide førerkortet fra traktor til mopedbil

Lokale notiser

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at de i større grad skal ta hensyn til likhetene mellom traktor og mopedbil, og gi de unge større frihet til å velge kjøretøy.

– Vi gjør det nå derfor enklere å utvide førerkortet til mopedbil for de som allerede har førerkort for traktor. Det kan både gjøre mopedbil til et supplement for de som ellers kjører traktor, og et alternativ til tohjulsmoped, sier han i en pressemelding.

For at de som har førerkort for traktor skal kunne kjøre mopedbil, må de ta et sikkerhetskurs på vei. At denne endringen gjøres nå, har sammenheng med at aldersgrensen for mopedbil senkes fra 18 til 16 år.

Endringen vil bli iverksatt av Vegdirektoratet i løpet av august.