Lokale notiser

Det så lenge ut til at kampen skulle ende med poengdeling. Men ni minutter før full tid, tok to vesterålinger på Finnsnes, affære. Et fint angrep endte opp hos sortlending Thomas Aloyseous som sendte vertene i ledelsen. Innlegget kom fra en annen sortlending, Ingar Angell Nicolaisen.

Etter seieren over Melbo beholder Finnsnes serieledelsen. Melbo på sin side, ligger på niendeplass, og er nå kun ett poeng over nedrykksstreken.