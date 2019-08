Lokale notiser

– For oss er dette et naturlig skritt på veien videre i utviklingen av selskapet. Det blir nå enklere å omsette aksjen, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, til iLaks.

NOTC er heleid av Oslo Børs og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert. Aksjer av denne typen kan ikke handles elektronisk. Samtidig åpner en notering på NOTC for at aksjer i private selskaper kan omsettes via aksjemegler.