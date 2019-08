Fortsetter med MUSAM

Lokale notiser

Tilbudet er rettet mot unge mellom 12 og 15 år som har spilt eller sunget en stund, som ønsker å videreutvikle sine musikalske ferdigheter og å treffe andre unge med samme interesse opplyser MUSAM i ei pressemelding.

– Mange av de som søker er kulturskoleelever, men det er ikke et krav. Det viktigste er at de som søker har stor interesse for musikk, og at de har lyst til å lære mer. sier Helene Gihle Hilde, som er avdelingsleder for Musikk, dans, drama ved Sortland videregående skole og faglig ansvarlig for tilbudet.

De som søker får undervisning på sitt instrument, opplæring i musikkteori, lytteteknikker og samspill. Siste samling avsluttes med konsert i Møysalen på Kulturfabrikken på Sortland.

– Vi ønsker oss søkere med et mangfold av instrumenter. Det gir varierte og spennende samspillsgrupper, fortsetter Gihle Hilde, og oppfordrer også de som spiller i korps eller band om å søke. Tilbudet går over to lørdagssamlinger på høsten og to på våren, og unge fra hele Vesterålen og Lødingen kan søke. Lærerne har solid utdanning og erfaring, og underviser til daglig ved Musikklinja, kulturskolen og i grunnskolen.

Tilbudet har plass til seksten elever, og frist for å søke ledige plasser i år er 9.september.

– Dette er et viktig tilbud til de unge i regionen som det er viktig å satse på videre, og som det er vanskelig for hver enkelt kulturskole å tilby alene, sier Katie Hanken, koordinator for MUSAM.