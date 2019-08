KV «Andenes» med å vellykket redningsaksjon i Barentshavet

Lokale notiser

Den norske redningstjenesten kan trekke på alle ressurser samfunnet kan stille, og redningsaksjoner løses gjerne ved at man setter sammen en midlertidig organisasjon for å løse oppdraget.

– Så snart aksjonen er gjennomført, oppløses organisasjonen igjen. Et ypperlig eksempel på en slik organisasjon så vi 25. august, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) i ei pressemelding.

Evakuering til sykehus

Kystvaktskipet Andenes var på patrulje i området mellom Bjørnøya, Hopen og Sørkapp på Spitsbergen, og satte et team ombord i den norske frysetråleren Tønsnes for en rutinemessig fiskeriinspeksjon. Skipene var da omlag 270 kilometer fra Longyearbyen sykehus, og 710 kilometer fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Da teamet kom ombord på Tønsnes fikk de vite at en av besetningen var syk, og en undersøkelse på stedet ga grunn til å tro at tilstanden var alvorlig nok til at pasienten måtte evakueres til sykehus. KV «Andenes» kontaktet Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) klokken 15:44 for å få i gang en evakuering til sykehus. I mellomtiden ville KV «Andenes» sin lege og sanitetspersonell ta seg av pasienten.

NH-90-helikopter fløy inn

Kystradio Nord formidlet kontakt med Radio MEDICO ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, og i samarbeid med AMK Tromsø ble det raskt avklart at pasienten skulle evakueres inn til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Den tunge medisinske kompetansen i Bergen og Tromsø var nå rådgivere for KV Andenes’ medisinske personell.

Ved UNN ble også luftambulansekoordinatoren ved AMK (LA-AMK) engasjert i planleggingen. En mulig evakueringsvei ville være med helikopter til Longyearbyen og derfra med ambulansefly til UNN.

Luftforsvarets 337 skvadron hadde et NH-90-helikopter embarkert på KV «Andenes», og det ble bestemt at dette helikopteret skulle ta oppdraget med å fly pasienten inn. Pasienten ble heist opp fra Tønsnes, og turen gikk via Bjørnøya, der personellet ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon var behjelpelig ved etterfylling av drivstoff.

Fra midt i Barentshavet

Helikopteret landet ved UNN i Tromsø klokken 21:05. Det var da gått 5 timer og 21 minutter fra første melding kom inn til HRS NN, og pasienten var transportert inn fra «midt i Barentshavet.»

Fakta om deltakerne i redningsaksjonen: KV Andenes er et kystvaktskip i Nordkapp-klassen. Skipsklassen er godt egnet for operasjoner i de nordlige havområdene våre, og er utstyrt med hangar og helikopterdekk for NH-90-helikopter.

NH-90 er Forsvarets multirolle-helikopter. Det opereres av 337 skvadron på Bardufoss flystasjon, og leverer tjenester i kystvaktoppdrag, søk- og redningsoppdrag, medisinsk evakuering, antiubåtoperasjoner, kontraterror, spesialoperasjoner og overvåking.

Radio MEDICO er en medisinsk rådgivningstjeneste for skip, etablert ved Haukeland Universitetssjukehus. Rådgivingen foregår over radiosamband, og formidles av Kystradio Nord.

Kystradio Nord eies av Telenor, og har ansvaret for all sivil maritim radiokommunikasjon i de norske nordområdene. De er samlokalisert med HRS Nord-Norge.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er den enheten i Helsevesenet som besvarer det medisinske nødnummeret (113) og overvåker ambulansetransporter. AMK er vanligvis bemannet av sykepleiere og ambulansepersonell.

Luftambulansekoordinatoren ved AMK (LA-AMK) har ansvaret for at Helseforetakets flygende ressurser disponeres på den best mulige måten til enhver tid.

Bjørnøya Meteorologiske Stasjon er, som navnet sier, vår meteorologiske stasjon på Bjørnøya. Stasjonen er bemannet av ni personer og to hunder. Ved stasjonen er det etablert drivstoffdepoter for helikoptre.

Hovedredningssentralen Nord-Norge er overordnet ansvarlig for all redningstjeneste – sjø-, land- og luftredning, i den nordlige delen av Norges redningsansvarsområde.

– Denne redningsaksjonen kunne ikke ha vært gjennomført uten det gode samarbeidet som er etablert mellom alle aktørene som sammen utgjør redningstjenesten. Vel blåst, alle sammen, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge.