Bohus Sortland får ny eier

Lokale notiser

Dette står å lese i en pressemelding, og betyr at Bohus i Lofoten og Vesterålen får samme eier. Ballstad Radioservice AS har i flere tiår drevet Elkjøpforretninger i Lofoten.

For ca. to år siden overtok de Bohus Lofoten AS gjennom selskapet BR Leknes AS og har positive erfaringer med det.

– Muligheten til å overta Bohus Sortland, ser vi på som en spennende mulighet. Bohus er Norges største landsdekkende møbel- og interiørkjede. Med mange dyktige medarbeidere både på Leknes og Sortland, kan vi nå tilby et bredt utvalg av møbler og interiør til meget gode priser til kunder både i Lofoten og Vesterålen, sier han i pressemeldingen.

Vi tror våre kunder vil oppleve dette som positivt. Det gir oss en flott mulighet til synergier på tvers for å tilby et enda bedre produkt. Vi gleder oss til å hilse nye og lojale kunder velkommen!