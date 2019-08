Kan unngå lus ved å ta hensyn til strøm

Lokale notiser

Ved å ta hensyn til dette kan oppdrettsanlegg plasseres på steder med lite lus, noe som igjen kan medføre mindre lus både på oppdretts- og villaks.

– Vi vet at mesteparten av lusene på villfisk i oppdrettsintensive områder kommer fra lus som er på oppdrettsanleggene. Dermed vil mindre lus på oppdrettsfisken føre til at det blir mindre lus også på villaksen, sier forsker Ørjan Karlsen ved Havforskningsinstituttet.

Også for lokaliteter som alt er i drift kan modellen vise om de ligger i et område der strømmene frakter mye lus, eller om det er akkurat dette anlegget som er en av kildene til lus i et område.

– På denne måten kan vi også se om enkelte oppdrettsanlegg bør flyttes slik at andre anlegg som ligger oppstrøms får færre lus, da får også villaksen få færre lus, sier forklarer Ingrid Johnsen ved Havforskningsinstituttet.