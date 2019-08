SV vant skolevalget på Stokmarknes

Lokale notiser

SV gjorde det desidert best, med 28,6 prosent av stemmene. Venstre fikk nest flest stemmer, med 20,1.

Avdeling Melbu har sitt skolevalg 2.september, slik at et fullstendig resultat for Hadsel VGS er ikke tilgjengelig før da.

Resultat etter skolevalg ved Hadsel VGS avdeling Stokmarknes.

Antall stemmer: 217 Antall stemmeberettiget: 260

Forkastede stemmer: 0

Blanke stemmer: 18

Godkjente stemmer totalt: 199