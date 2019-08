Nesvik blir fiskeri- og sjømatminister

Lokale notiser

– Fra dag én har jeg understreket at jeg ikke bare er fiskeriminister, men også sjømatminister. Jeg er glad for at tittelen nå er offisiell, fordi den gjenspeiler at sjømatnæringen er mer enn fiskeri, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Nesvik ble utnevnt til statsråd i august 2018, og tiltrådte da som fiskeriminister. I statsråd i dag ble tittelen utvidet til fiskeri- og sjømatminister.

– Mer av fremtidens matproduksjon må komme fra havet. Nærings- og fiskeridepartementet er i høyeste grad et matdepartement, og som fiskeri- og sjømatminister vil jeg fortsette jobben med å legge til rette for å øke sjømatnæringens verdiskaping og ringvirkninger, sier Nesvik.

– En av Norges viktigste næringer

Norge eksporterer sjømat til 150 land. I 2018 eksporterte Norge sjømat for 99 milliarder kroner. Det tilsvarer 37 millioner måltider hver dag, hele året.

– Sjømatnæringa er i dag en av Norges viktigste næringer og har potensial til å vokse videre. Det er også en økende etterspørsel etter norsk teknologi og utstyr til en fiskeri- og havbrukssektor i vekst. Et godt markedsarbeid framover vil være avgjørende om vi skal lykkes med de store ambisjonene vi har for norsk sjømatnæring, sier fiskeriministeren.

Tittelendringen medfører ikke endringer i det konstitusjonelle ansvaret mellom statsrådene.