MDG i Nordland vil ha 3x0-mål for oppdrettsnæringa

– Vi trenger fortgang i reformeringen av oppdrettsnæringen. Som konsesjonsmyndighet har fylkeskommunen en nøkkelrolle, og derfor foreslår førstekandidatene i alle kystfylkene et 3x0-mål for oppdrett til det kommende landsstyremøtet. Forslaget er i tråd med vår vedtatte politikk, så vi har forventninger om at landsstyret stiller seg bak forslaget, sier Håkon Møller, førstekandidat for De Grønne i Nordland.



I tillegg til målet om å gjøre oppdrettsnæringen utslippsfri innen 2025, vil forslaget forplikte partiets fylkestingsgrupper til å si nei til nye anlegg som ikke oppfyller 3x0-målet. Det er nødvendig av flere grunner, mener Møller.



– Å stille krav om nullutslipp er ikke bare nødvendig av hensyn til miljøet, det er også positivt av økonomiske grunner. Det internasjonale markedet stiller i stadig større grad miljøkrav til næringa. De kravene må vi kunne levere på. Vi ser svært positivt på mulighetene for å skape mange nye arbeidsplasser i en bærekraftig oppdrettsnæring, avslutter Møller.