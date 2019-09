Åpent møte om skolekvartalet/kulturhus på Myre

Lokale notiser

Basert på vedtak i kommunestyret starter nå kommunen en kreativ og åpen prosess for å finne ei framtidsretta løsning for hele skolekvartalet. I dialog med landskapsarkitekt, arkitekt og rådgiver kulturbygg fra COWI, skal mulighetsstudiet vise best mulige, smarte og arealeffektive løsninger for skole, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb, VoFly.

Samtidig skal prosjektet skape den gode møteplassen i hjertet av Øksnes, være et løft for sentrum, og gi gode arealer til lek og aktivitet i et trafikkmessig trygt skolemiljø.



– Vi inviterer eldreråd, ungdomsråd, lag og foreninger, ansatte / tillitsvalgte og andre interesserte til å delta i referanse- og innspill-delen i prosjektet, oppfordrer Øksnes kommune.



Program: