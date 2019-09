Kontraktssum på 132 millioner kroner for nyhotellet

Lokale notiser

ConstoNord AS signerte nylig kontrakt med Hotelleiendom Nord AS om bygging av nytthotell på Sortland.

Hotellet skal bygges på kaikanten midt i sentrum av Sortland og vil bli det største i Vesterålen. Det er på totalt nær 6.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer som vil romme 128 hotellrom, en konferansedel og restaurant, ifølge ei pressemelding.

Resepsjonen og restauranten plasseres i hotellets førsteetasje, hvormye av fasaden bygges i glass. Kontraktssummen er på 132 millioner kroner eksklusiv moms.

– Byggestart er primo september i år, med forbehold om offentlig saksbehandling, og hotellet skal stå ferdig i starten av 2021, sier Alf Hansen i Nordic Investment.

IByggeprosjektet vil gi ringvirkninger lokalt. Consto vil i så stor grad som det er mulig knytte til seglokale leverandører og kjøpe varer og tjenester fra næringslivet i regionen.

– Dette er et spennende prosjekt for Consto og det blir vårt første prosjekt i Vesterålen. Med en byggherre som har høy kompetanse på drift av hoteller, og et samspill som er upåklagelig, ligger alle forutsetninger til rette for et godt prosjekt, sier prosjektleder Kenneth Markusseni Consto Nord AS. Byggherren Hotelleiendom Nord AS eies av Holmøy Holding Invest AS og Nordic Investment AS. Hotellselskapet har inngått franchiseavtale med hotellkjeden Scandic.