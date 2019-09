Utsetter vedtak av ny arealplan i Lødingen

Lokale notiser

– Vi har forståelse for at alle som har kommet med innspill til planen forventer at disse blir behandlet før endelig vedtak gjøres. Vi trodde at det kunne være en farbar vei å vedta planen nå for så å behandle de resterende innspillene i en snarlig revisjon. Vi innser nå at det beste vil være å ha alt på plass når planen omsider skal vedtas, heter det i en pressemelding skrevet av ordførerkandidatene Hugo Jacobsen(AP) og Kurt L. Olsen(SV)

Det står videre å lese i pressemeldingen at de vil bidra til at neste kommunestyremøte i kommunen vil bidra til at nødvendige prosesser blir gjennomført så raskt som mulig.

– Vi tror også at det vil være en styrke for planen at det er tverrpolitisk enighet om behandlingsmåten og at også de som har bruk tid og arbeidskraft for å komme med innspill føler at de er blitt tatt på alvor.