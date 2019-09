Gjennomfører kulturminneundersøkelse denne uken

Lokale notiser

I snart ti år har Hadsel kommune planlagt å få etablert gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu. De siste årene har kommunen imidlertid ventet på at kulturminneundersøkelse skulle bli gjennomført av kulturminneavdelingen ved Nordland Fylkeskommune.

I midten av august ble det klart at kommunedirektør Ola Morten Teigen hadde godkjent det reviderte budsjettet fra fylkeskommunen. Dermed var det eneste som gjensto at kulturminneavdelingen skulle finne ledig plass i feltkalenderen sin. Dette har de nå gjort, for ifølge Hadsel kommunes hjemmeside blir dette arbeidet utført den inneværende uken.

