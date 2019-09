Reagerer på påstander fra Øksnes FrP

Lokale notiser

Som Ordfører i Øksnes reagerer jeg sterkt på status til Øksnes FrP på facebook, der de påstår at undertegnede er den som har fremmet saken om motorferdsel i utmark og dertil retningslinjer, og som dermed har begrenset hytteeiernes bruk av sine hytter i Alsvågmarka. Dette er direkte løgn og ganske underlig når Frp`s kandidat selv sitter i formannskapet og burde vite bedre. I tillegg ser undertegnede at representanter fra hovedutvalg teknisk, leder og nestleder, deler innlegget til FrP. Jeg må si meg forbauset at fremtredende politikere ikke kjenner til prinsippene i kommunal forvaltning, sier Karianne Bråthen i en pressemelding.

12. August fikk formannskapet sak på dagsorden om å sende ut på høring forskrift om motorferdsel i utmark og retningslinjer for saksbehandling. Denne hadde da vært innom Hovedutvalg for teknisk, som valgte å kun legge forskrift om motorferdsel i utmark på høring.

I formannskapet spurte undertegnede om det var anbefalt å legge begge ut på høring, siden hovedutvalget kun hadde innstilt på kun forskriften. Formannskapet fikk anbefalt å legge begge ut på høring. Deretter var det enighet i formannskapet på at man legger begge ut på høring. For at vårt saksbehandlersystem skal få inn vedtakene, må en av formannskapets medlemmer legge dette inn. I dette tilfellet var det ordfører som gjorde dette på vegne av formannskapet.

Når saken har vært ute på høring, vil administrasjonen saksbehandle saken frem til politisk behandling. Da innarbeider de inn noen av innspillene, men kanskje ikke alle, hva vet jeg. Deretter kommer saken på det politiske bordet og de politiske partiene får en anledning å diskutere saken internt i sine fora, før dette endelig vedtas.

Som ordfører står jeg ansvarlig for sakslisten, og har selvfølgelig godkjent at saken settes på sakskartet. Om jeg skulle velge å holde saker igjen fordi jeg er uenig i saken, ville være å føre innbyggerne bak lyset. Jeg er for involvering og åpenhet.

Det som er bra med å få lagt ut retningslinjer på høring, er at innbyggerne først kan gi innspill på hvordan dette skal håndteres. Dette gir gode prosesser og involvering. Etterpå er det politikerne som kan sette sitt stempel på dette. F eks kan politikerne da vedta at man kan gi løyve i to år i gangen i stedenfor hvert år. Å ha retningslinjer som sikrer rettferdig behandling og likebehandling er ikke uvanlig.

Men igjen dette er altså ikke vedtatt, det er lagt ut på høring og det var et enstemmig formannskap som la det ut på høring og ikke ordfører alene.

At FrP og enkelte representanter fra Høyre, og som sitter i utvalget, vil legge skylden over på ordfører, får det være deres sak. Men igjen, jeg hadde forventet bedre av sentrale politikere.

Karianne B Bråthen, ordfører Øksnes Kommune