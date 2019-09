Dagligvarebutikk får to «alko-prikker»

Lokale notiser

En dagligvareforretning på Sortland har fått to «prikker» for å ha unnlatt å melde endring av hvem som er styrer av salgsbevilling for øl.

Butikken fikk varsel om forholdet i juli.

Butikken la seg «flat» og beklaget misforståelsen.

–Jeg trodde det var meldt inn om endring av godkjent styrer, skriver den nye daglige lederen av butikken, som samtidig søkte om å bli godkjent som styrer.

Sortland kommune bemerker at søkeren har godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven, og at det ikke foreligger forhold som kunne ha gitt grunn til å anta at han bevisst har unnlatt å la sin vandel bli vurdert av Sortland kommune.

Butikken fikk tildelt to «prikker».