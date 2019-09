Lokale notiser

Hotell Richard With As på Stokmarknes har kommet et steg nærmere realisering.

Eierne varsler at de har kjøpt hotelltomt fra Hurtigruten i Stokmarknes sentrum.

Han blir sjef for det nye hotellet på Stokmarknes Yngve Skog Rodal (46) er ansatt som hotellsjef for Richard With-hotell på Stokmarknes.

Fra før har eierne sikret seg direktør (Yngve Skog Rodal) og eiere med dypere lommer (Inge Berg).