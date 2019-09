Lokale notiser

– I og med at alle regjeringspartiene har gått tilbake, vil det komme noen vanskelige diskusjoner innad i partiene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Når 99,8 prosent av stemmene er talt opp, går samtlige regjeringspartier tilbake. Verst er det for Høyre, som ligger an til en tilbakegang på 3 prosentpoeng fra forrige kommunevalg, mens Venstre, KrF og Frp går tilbake med henholdsvis 1,7, 1,5 og 1,2 prosentpoeng.

Bergh mener at det foreløpig er for tidlig å si noe om hva utfallet av partidiskusjonene blir.

– De står overfor en stor utfordring når de ser fram mot stortingsvalget om to år. De må finne en måte å mobilisere egne velgere, sier han.

– Kan gå mot regjeringsskifte om to år

Valgforskeren mener foreløpig at det ikke ligger an til at noen av partiene går ut av regjering.

– Det kan hende det blir en diskusjon i Frp om det. De lå an til å gjøre et veldig dårlig valg, men nå kan det se ut til at de ikke har gjort et så dårlig valg som fryktet. Det taler for at de delene av partiet som ønsker å sitte i regjering, har gode argumenter, sier Bergh.

Han tror heller ikke at Venstre og KrF vil gå ut av regjeringen.

– De har gjort flere dårlige valg de siste årene, og har valgt å sitte i regjering. Man skulle kanskje tro at de ikke ønsker å snu nå.

Venstresiden med Ap, Sp, MDG, SV og Rødt ble klart større enn høyresiden under valget, og ligger an til å få nesten 56 prosent av stemmene.

– Hvis man tolker disse resultatene opp mot stortingsvalget om to år, så kan det hende at det går mot et skifte. Det er en tydelig rødgrønn bølge, sier Bergh, som presiserer at han ikke har regnet på mandatene.

Tror ikke på partilederavganger

Til tross for flere dårlige valg, var det ingen av partilederne blant valgtaperne som ville snakke om en mulig avgang.

– Jeg mener det er en god strategi å fortsette med meg som leder. Vi vinner som lag og taper som et lag, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten natt til tirsdag.

Partiet hans ligger an til å få en nedgang på 8,2 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Heller ikke valgforsker Bergh mener det har kommet noen tydelige signaler om mulige lederavganger.

– Ap er jo den store taperen, men det virker ikke som lederskapet er en aktuell diskusjon. Oppslutningen om Støre er god, og han har heller ingen tydelig utfordrer.

– Hadde det sett annerledes ut dersom Støre hadde hatt en sterk utfordrer?

– Da hadde det nok vært et tema, men vi har ikke tradisjon i Norge for at partilederne går av selv om de gjør dårlige valg. Det har vært eksempler på ledere som har gjort dårlige valg, for så å gjøre suksess senere. Det er bare å se på Erna Solberg, sier Bergh, og viser til at Høyre gjorde flere dårlige valg de første årene etter at Solberg tok over som leder i 2004.

MDG vant i Oslo

I Oslo ble det et valgskred da MDG gikk fram med hele 7 prosentpoeng, og med en oppslutning på 15,2 prosent blir byens tredje største parti.

Samtidig fikk rødgrønn side fortsatt flertall, til tross for at Arbeiderpartiet får en tilbakegang på 11,9 prosentpoeng.

– I Oslo er det helt klart en rødgrønn bølge med MDG som valgets store vinner, selv om de ikke gjør det så godt som forventet i landet for øvrig. Det er likevel et svekket Ap som nå skal danne byråd på nytt i Oslo, sier Bergh.

(©NTB)