Fem millioner til rydding i havet

Ideen er i utgangspunktet min, men dette er en sak vi bare kan få ryddet opp i sammen med næringen. Derfor kunne jeg lekke informasjon om denne posten fra statsbudsjettet her på Blue Fish Messa i dag, sa fiskeriministeren til Fiskeribladet i går tirsdag.

Han kom med nyheten da han åpnet messa i Ålesund ved 12-tiden tirsdag formiddag da han kalte Audun Maråk i Fiskebåt og Bente Lund Jacobsen til scenen før han slapp nyheten om de fem millionene.

– Et stort løft

Det har i forkant vært møter mellom departementet, Fiskebåt og foreningene Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening, hvor Jacobsen er engasjert, for å få på plass et opplegg som det nå skal satses på i en ryddeaksjon i havet.

Det er fiskeflåten og flåten fra Kystrederiene og brønnbåter som skal i gang med ryddeaksjon og bringe plast og annet herreløst avfall, som Nesvik kaller det, til lands.

– Vi er veldig glade for disse midlene og tror dette kan bli et stort løft for arbeidet mot forsøpling av havet. Ministeren har engasjert seg sterkt i dette arbeidet og tar nå et nytt steg som vil løfte dette arbeidet, sier Bente Lund Jacobsen i følge Fiskeribladet.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, er enig, og sier at fiskeflåten er klar for å delta, slik de allerede gjør i aksjonen Fishing for Litter.