Nordlandsvin klar for Vinmonopolet

Lokale notiser

Vinene fra Le Chiantigiane kommer fra Toscana.

– Vi er sikre på at alle med tilknytning til Nordland vil være stolte over å kunne sette en flaske NORDLAND «Noe Rødt» på bordet når de skal servere sine gjester. For hotell- og restaurantbransjen handler det om å kunne tilby noe unikt med stedlig tilknytning, står det å lese i pressemeldingen.

Det er vinimportøren Divinium, som importerer Nordlandsvinen. Ifølge pressemeldingen benytter Divinum AS, den faglige ekspertisen til Kulinarisk Akademi* i Oslo for nøytral testing av viner. Hensikten er utelukkende å tilby norske konsumenter viner av god kvalitet og bare de vinene som passerer dette nåløyet, vurderes som gode nok for eventuelt å slippe inn på det norske markedet.