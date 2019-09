Stenseng: Ap er i en alvorlig situasjon

Lokale notiser

– Jeg vil bruke ordet alvor. 24,8 prosent er altfor dårlig resultat for Ap, sier hun til Dagbladet.

Stenseng forklarer at Aps svake valg blant annet kan skyldes en valgkamp preget av enkeltsaker som mobiliserte ytterfløyene.

– I en slik situasjon fikk ikke Aps løsninger oppdrift. Det er en forklaring, men like fullt vårt ansvar å gjøre noe med, sier hun.

Distriktsopprøret og frustrasjonen mot regjeringens sentralisering utløste en protest, forteller partisekretæren. Ap viste imidlertid ikke godt nok at partiet har et tydelig alternativ til den politikken, legger hun til.

– Ap er opptatt av å finne brede løsninger, men vi betaler også en høy pris for forlikene med høyreregjeringen. Det gjør det vanskelig for oss å vise at vi har et klart alternativ, sier Stenseng.

(©NTB)