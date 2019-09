Stor spenning før rentemøtet

Lokale notiser

Sentralbanken har satt opp styringsrenten tre ganger siden i fjor høst, fra rekordlave 0,5 prosent til 1,25 prosent i dag.

Planen har vært en videre renteoppgang, men fare for en opptrappet handelskrig, svakere vekst hos Norges handelspartnere og frykt for en hard brexit har skapt usikkerhet.

– Denne gang er det helt åpent hva Norges Bank gjør, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.

Han viser til at mens Nordea antar at Norges Bank hever renten, er vurderingen fra DNB og Statistisk sentralbyrå (SSB) at renten blir liggende fast.

Renteøkning?

Norges Banks vurdering i juni var at styringsrenten «mest sannsynlig» ville bli satt videre opp i løpet av året, en vurdering banken viste til også i august. Da ble det imidlertid lagt til at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover».

De fremste argumentene for å sette opp renten er at norsk økonomi går så det suser, med høy vekst, lav ledighet og stor optimisme blant bedriftene i Norges Banks regionale nettverk.

– Norges Bank kommer til å sette opp renten på torsdag og signalisere en liten mulighet for nok et hopp senere i prognoseperioden, skriver Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.

– Innenlands har ikke bildet endret seg mye siden august-møtet, og den norske kronen er stadig svak. Videre er usikkerheten knyttet til den internasjonale utviklingen – brexit og handelskrigen – om noe litt dempet, skriver Bruce.

Uendret?

Men både Holden og økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole (NHH) tror renten mest trolig forblir på 1,25 prosent.

– Norges Bank har tidligere signalisert at renteheving kan være mulig i september. Signalene er imidlertid blitt svakere ettersom tilstanden i verdensøkonomien og inflasjonen i mindre grad tilsier renteheving. I tillegg innebærer usikkerheten rundt brexit et argument for å avvente situasjonen, sier Grytten.

– Selv om en svekket krone skulle tilsi renteheving, mener jeg derfor det er mest sannsynlig at man faller ned på å holde renten uendret. Det finnes fremdeles en viss mulighet for at den kan stige. Jeg vil bli svært overrasket om den settes ned og holder det for usannsynlig, legger han til.

Kan bli avlyst

Holden peker på at en underliggende prisvekst noe over inflasjonsmålet og at kapasitetsutnytting noe over normalt nivå skulle tilsi renteøkning.

– Men nå har usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen hos handelspartnerne økt på grunn av brexit og fare for handelskrig. Det kan føre til at Norges Bank utsetter og etter hvert også avlyser renteøkningen, tror han.

– Jeg tror det er mest sannsynlig at Norges Bank ikke hever renten i neste uke, av hensyn til usikkerheten globalt. Men renteøkning er også mulig.

I brexitsagaen er nå det store spørsmålet om statsminister Boris Johnson får på plass en forbedret avtale med EU, om brexit blir utsatt på nytt, eller om britene krasjer ut av EU 31. oktober uten avtale. Det siste scenarioet får finansmarkedene og næringslivet til å skjelve.

Samtidig er den økonomiske veksten svekket hos Norges handelspartnere, noe som torsdag fikk Den europeiske sentralbanken til å varsle nye obligasjonskjøp for å stimulere økonomien i eurosonen og senke renten til minus 0,5 prosent.

