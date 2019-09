Godt 2. kvartal for Fjordkraft

Lokale notiser

Fjordkraft kjøpte 1. juli 100 prosent av aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm AS (VKS) fra konsernet Vesterålskraft AS. VKS har ca. 8.600 strømleveranser og vil bli inkludert i tallene for Fjordkraft i 3. kvartal.



– Med kjøpet av Vesterålskraft Strøm AS har vi fått et regionskontor i Vesterålen for videre satsing med mål om å øke synlighet og markedsandeler i Nord-Norge, forteller konsernsjef Rolf Barmen i Fjordkraft Holding ASA i en pressemelding.

God avkastning

Ved salget av Vesterålskraft Strøm AS konverterte Vesterålskraft-konsernet og dets eiere Bø, Sortland og Øksnes kommune salgssummen på 27,3 millioner inn i aksjer i det børsnoterte selskapet Fjordkraft Holding ASA.

– Ved å reinvestere salgssummen i Fjordkraft har vi sikret oss langsiktig avkastning, langt over det vi hadde kunnet forvente dersom Vesterålskraft Strøm hadde stått på egne ben, sier ordfører i Øksnes kommune, Karianne Bråthen i pressemeldingen.

– Etter en sommer med kursoppgang sitter Vesterålskommunene med en foreløpig papirgevinst på om lag 3,1 millioner kroner, fortsetter hun. - Dette er en fremtidig verdi som kommer i tillegg til det årlige utbyttet som kommunene mottar.

Økning på 26 prosent

Nylig presenterte selskapet sine resultater i andre kvartal. Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 (78) MNOK i 2. kvartal 2019. Det er en økning på 26 prosent fra samme periode foregående år. Underliggende driftsinntekter i 2. kvartal økte med 13 prosent fra 242 MNOK i 2018 til 274 MNOK i 2019.

